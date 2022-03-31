Об этом сообщили в Харьковгоргазе. Специалисты отметили, что россияне попали снарядом в подземный газопровод среднего давления диаметром 720 миллиметров.

К теме За сутки на Харьковщине обезврежено 190 взрывоопасных предметов, – ГСЧС

Ремонт газопровода на данный момент невозможен

На данный момент ремонт газопровода невозможен, ведь в Харькове продолжаются активные обстрелы. Из-за постоянной бомбардировки на место не могут добраться специалисты. Отметим, что за сутки сотрудники ГСЧС обнаружили и обезвредили на Харьковщине 190 взрывных предметов.

Несмотря на сложную ситуацию в городе, мэр Харькова Игорь Терехов просил всех, кто может, возвращаться к работе. Особенно это касается бизнеса, который должен платить налоги и давать рабочие места.

ВСУ полностью освободили Малую Рогань в Харьковской области: смотрите больше в видео