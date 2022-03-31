Про це йдеться на офіційній сторінці відомства. Зазначається, що оновлені дані включають вибухонебезпечні предмети, які були знешкоджені в період 30 – 31 березня.

Читайте також Вже 16 загиблих після обстрілу Миколаївської ОДА: рятувальники продовжують пошуки

На які об'єкти виїжджала Харківська ДСНС

Згідно з повідомленнями, серед 46 виїздів:

11 раз служба виїжджала на ліквідацію пожеж спричинених обстрілами,

14 раз – на гасіння пожеж в екосистемах,

9 раз – для допомоги населенню та розбирання завалів.

Служба зазначає, що за добу ліквідовано 12 займань у приватному секторі, що сталися з інших причин, не пов'язаних обстрілами.

Де зайнялися пожежі внаслідок обстрілів

11 виїздів на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, виникали у житлових масивах Київського та Шевченківського районах міста Харкова, а також у

Ізюмському,

Харківському,

Чугуївському районах області.

Найбільші з них трапились у Київському району Харкова, де горіли 18 квартир житлового комплексу на площі 2000 квадратних метрів та в місті Дергачі Харківському районі області, де горіли 3 приватних будинки на загальній площі близько 400 квадратних метрів.

Є жертви

Під завалами зруйнованого обстрілами житлового будинку у Донецькій ОТГ Ізюмського району ДСНСники відшукали тіла 2 людей, у тому числі дитину,

– йдеться у зведенні.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси та залишки ракет. Було здійснено 107 залучень та знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів.