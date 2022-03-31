Станом на 07:00 31 березня вже відомо про 16 загиблих. З-під завалів дістали 15 тіл та 1 людина померла у реанімації.

До теми Обстріл Миколаївської ОВА спрямований не так проти будівлі, як проти людей, – Кім

На місці працюють 47 надзвичайників та 9 одиниць техніки. О 08:00 особовий склад мали замінити.

Зруйнована будівля ОДА / Фото ДСНС:

Обстріл ОДА: що відомо

Вранці 29 березня російські війська обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві. Крім загиблих, відомо про 36 поранених внаслідок обстрілу, 5 з них перебували у важкому стані.

Дивіться відео влучання ракети в будівлю Миколаївської ОДА:

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