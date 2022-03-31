По состоянию на 07:00 31 марта уже известно о 16 погибших. Из-под завалов достали 15 тел и 1 человек умер в реанимации.

К теме Обстрел Николаевской ОВА направлен не столько против здания, сколько против людей, – Ким

На месте работают 47 работников МЧС и 9 единиц техники. В 08:00 личный состав должны были заменить.

Разрушенное здание ОГА / Фото ГСЧС:

Обстрел ОГА: что известно

Утром 29 марта российские войска обстреляли здание ОГА в Николаеве. Кроме погибших, известно о 36 раненых в результате обстрела, 5 из них находились в тяжелом состоянии.

Смотрите видео попадания ракеты в здание Николаевской ОГА:

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