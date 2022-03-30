На вечер 30 марта спасатели до сих пор разбирают завалы. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким.

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"Это был удар по нашим людям"

Ким выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что их не оставят один на один с бедой. "Мы в любом случае обеспечим все компенсации от государства и от нас", – подчеркнул чиновник.

На здание безразлично, это был удар по нашим людям. Все эти 34 дня они ходили на работу. Выполняли свой долг как герои,

– подчеркнул он.

В больнице – заместительница Кима

Глава ОВА также рассказал, что сегодня посетил в больнице пострадавших в результате российской атаки. Пообщался, в частности, со своей заместительницей Светланой. "Она улыбается. Побитая, но рвется в бой. Звонит по работе, хотя телефон еще толком брать не может", – отметил Ким.