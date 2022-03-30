Об этом журналистам сообщил начальник оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в области Александр Задорожный.

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Он отметил, что из-под завалов достали тела 14 погибших, еще один человек умер в больнице скорой медицинской помощи.

Ранее Виталий Ким отметил, что поиски людей под завалами здания Николаевской ОВА все еще продолжаются. И к концу этого дня они, скорее всего, не завершатся.

Продолжается разблокировка людей. И это продлится, думаю, по меньшей мере сутки,

– отмечает он.

Также известно о 36 раненых. Пятеро из них сейчас в тяжелом состоянии, а одного удалось стабилизировать.

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