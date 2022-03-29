Пока известно о 8 погибших и 30 раненых, вероятно, цифры не окончательные. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время видеообращения 29 марта.

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Российские войска нанесли этот удар по Николаеву очень коварно. В то время, когда люди добрались на рабочие места утром. Слава Богу, большинство из находившихся в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги,

– отметил президент.

"Этот очередной акт российской так называемой "денацификации" Николаева состоялся утром после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков", – объяснил он.

Глава государства добавил, что николаевцы помнят день 28 марта 1944 года. И видят, на кого похожи российские войска, которые сейчас пытаются захватить их город.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео