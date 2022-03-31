О ситуации рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что зафиксировали около 380 обстрелов из "Града" и "Смерча".

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В Харькове враг повредил газопровод

В районе Салтовка враг повредил газопровод, на месте возник мощный пожар. К счастью, спасателям удалось его ликвидировать.

Оккупанты также массированно обстреливали Дергачи: погиб один человек, еще три человека получили ранения. В городе разрушен горсовет и повреждены многие жилые дома. Синегубов отметил, что в этом направлении активно работают защитники, которые постепенно выгоняют вражеские войска.

Самая ожесточенная точка – Изюм

Самой жаркой точкой в Харьковской области остается Изюм: тут идут постоянные бои и обстрелы. Россия не дает и шанса открыть здесь зеленый коридор и вывезти людей.

Как видим, действия российских оккупантов спрогнозировать сложно, они действуют абсолютно хаотично. Но что можем сказать точно, что наши Вооруженные силы удерживают позиции и отодвигают врага как можно дальше от области,

– заверил Синнгубов.

Ситуация в Харькове по состоянию на 31 марта: смотрите больше в видео