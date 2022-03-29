Беруть навіть кредити: волонтери під Харковом всіма силами рятують хворих та пенсіонерів

Внаслідок агресивних дій окупантів у мікрорайоні Харкова "Обрій" будинки мають сильні пошкодження. Попри це, там залишаються жити люди.

У багатоповерхівках – обвалені поверхи, під'їзди повністю вигоріли, немає вікон. Попри це, люди (здебільшого похилого віку та люди з інвалідністю) не можуть або не хочуть покидати свій дім, повідомляє 24 канал.

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Волонтери ризикують своїм життям

Волонтери організували пункти збору продуктів. Попри небезпеку, вони без бронежилетів обходять будинки, розвозять гарячі обіди пенсіонерам та лежачим, незрячим людям.

Навіть кредити беруть на те, щоб трохи допомогти своїм сусідам,

– розповіла журналістка, яка зараз перебуває в Харкові.

Регіон – без води

У більшій частині будинків немає газу та води, яку волонтери намагаються підвозити. У регіоні залишилась тільки електрика.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться відео