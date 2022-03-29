Мовиться зокрема про Салтівку, "Нові Будинки", селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївку, "Горизонт", Кулиничі, Чугуїв, Дергачі. Про це у новому зведенні розповів очільник Харківської ОДА / ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріли на Харківщині: дані за 28 березня

За даними ОДА, протягом 28 березня на Харківщині зафіксовано близько 280 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град".

Так, по місту Люботин ворог випустив дві крилаті ракети. На жаль, одна людина загинула. Повідомляється про постраждалих, кількість яких наразі уточнюється. Також у повідомленні Синєгубова йдеться про ліквідацію пожежі в Чугуївському районі.

Нові трофеї ЗСУ

Попри агресивну поведінку ворога, Збройні Сили України тримають позиції.

На сьогодні ведуться операції по витісненню ворога із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Критичною точкою залишається Ізюм, там ведуться запеклі бої,

– пише Синєгубов.

За добу в Харківському районі ЗСУ захопили велику кількість російської техніки, у тому числі засоби радіоелектронної боротьби. Також українські військові ліквідували ще один російський літак та безпілотник. Тепер це перейде нашим Збройним Силам.