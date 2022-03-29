Наразі у місті зруйновані адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури, житлові масиви. Експерти прогнозують, що на відновлення міста знадобиться 2 – 5 років. Однак містяни вже розпочали перші роботи, які пришвидшать процес.

До теми Обстрілами пошкоджений Національний аерокосмічний університет: є постраждалі

Сьогодні у мережі поширили відео, на якому видно, що комунальні служби разом із мешканцями Харкова розпочали прибирати наслідки руйнувань, які завдали російські окупанти.

У Харкові почали прибирати наслідки руйнувань: дивіться відео

Нагадаємо, лише за 27 березня, російські окупаційні війська завдали близько 59 артилерійських та мінометних обстрілів по Харківщині.

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