В многоэтажках – обвалились этажи, подъезды полностью выгорели, нет окон. Несмотря на это, люди (преимущественно пожилые и люди с инвалидностью) не могут или не хотят покидать свой дом, сообщает 24 канал.
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Волонтеры рискуют своей жизнью
Волонтеры организовали пункты сбора продуктов. Несмотря на опасность, они без бронежилетов обходят дома, развозят горячие обеды пенсионерам и лежащим, слепым людям.
Даже кредиты берут на то, чтобы немного помочь своим соседям,
– рассказала журналистка, которая сейчас находится в Харькове.
Регион – без воды
В большинстве домов нет газа и воды, которую волонтеры пытаются подвозить. В регионе осталось только электричество.
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