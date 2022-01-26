Депутат ОПЗЖ з Харківщини не зміг відповісти на питання "Чий Крим" – відео з мерії

У мережу виклали відео, на якому депутат Ізюмської міськради Денис Штейман не зміг прямо відповісти на запитання "Чим Крим?". Представник ОПЗЖ заявив, що це провокація.

Відеоролик виклали в місцеві телеграм-канали. На ньому видно, як депутат спілкується зі своїми колегами в міськраді Ізюма.

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Скандальна розмова

Депутат Ізюмської міськради від "Опозиційної платформи – За життя" Денис Штейман не зміг прямо й чітко відповісти на просте запитання колеги "Чий Крим?". Він зробив кілька скандальних заяв.

На відео чути, як політик кілька разів каже, мовляв, чий прапор там висить, того й Крим. Він також наголосив, що поки бачить в Криму російський прапор, то Крим окупований.

Можливі провокації

За кілька годин після зливу відео в мережу Денис Штейман виклав спростування. Він заявив, що його колеги зробили провокацію та навмисне порізали ролик і виклали лише окремі частини.

Депутат наголосив, що прийшов вирішити в мерії питання щодо розкрадання державних грошей. У кабінеті були присутні:

мер Ізюма Валерій Марченко;

заступник міського голови Володимир Мацокін;

заступник міського голови Михайло Іщук;

секретар мерії Костянтин Петров.

Там були присутні 4 людини – 4 брехуни,

– заявив Штейман.

Представник ОПЗЖ підкреслив, що на території півострова висить російський окупаційний прапор, а він сам завжди вважав, що Крим є українським.

Депутат додав, що це його чітка позиція, яку він не змінює. Політик попросив колег більше не викладати неповні відео в мережу, а представників СБУ – дослідити "провокацію".

Скандальну заяву Дениса Штеймана з ОПЗЖ виклали в мережу: дивіться відео

Бійка в міськраді

Як повідомили журналісти Суспільного, зранку в Ізюмській міськраді побилися депутати. Конфлікт стався на черговому пленарному засіданні.

Учасниками бійки став депутат від ОПЗЖ Денис Штейман і Анатолій Жидков з "Нових облич". Штейман також вчинив словесну перепалку з мером Ізюма Валерієм Марченком.

Напружена атмосфера та підвищені тони в раді тривали 2 години. Опісля депутати зчепилися в бійці. Розтягувати політиків довелося меру та поліції.

Бійка в Ізюмській мерії: дивіться відео