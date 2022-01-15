Російське інтернет-видання White Square Journal опублікувало список найвідоміших політичних блогерів. До нього потрапили Артем Лебедєв, Леонід Парфьонов і Юрій Дудь.
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"Класична сварка двох сторін"
Дудь часто ставить запитання про Крим, хоча у розмові з Дмитром Гордоном російську агресію проти України назвав "класичною сваркою, в якій винні 2 сторони".
"Не мій"
Громадський діяч, блогер та документаліст Парфьонов активно підтримував опозиціонера Олексія Навального та критикував Кремль. Водночас запитання "Чий Крим?" ставить його в незручне становище. На нього він відповідає: "Не мій".
Як Парфьонов відповідає на запитання "Чий Крим?": дивіться відео
"Україна вкрала Крим"
Лебедєв після "референдуму" створив новий логотип окупаційного Криму, а пізніше заявляв, нібито півострів завжди був російським і Україна його вкрала. "Мені н***ати на всі територіальні конфлікти на всій Землі. Мені н***ати, чий Крим", – сказав він.
Щоб дізнатись більше, як українські і російські блогери відповідають на "Чий Крим?" і чому це запитання небезпечне для росіян – дивіться повний випуск програми.
Повний випуск "Крим.Реалії" за 15 січня на 24 каналі: дивіться відео