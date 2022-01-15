Російське інтернет-видання White Square Journal опублікувало список найвідоміших політичних блогерів. До нього потрапили Артем Лебедєв, Леонід Парфьонов і Юрій Дудь.

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"Класична сварка двох сторін"

Дудь часто ставить запитання про Крим, хоча у розмові з Дмитром Гордоном російську агресію проти України назвав "класичною сваркою, в якій винні 2 сторони".

Нагадаємо! У травні 2021 року Дудь потрапив у скандал, бо вирізав з інтерв'ю розповідь "Івангая" про Голодомор, НКВД та війну в Україні. У відповідь блогер наголосив, що шматок розмови забрали під час монтажу, мовляв, вона була нецікавою.

"Не мій"

Громадський діяч, блогер та документаліст Парфьонов активно підтримував опозиціонера Олексія Навального та критикував Кремль. Водночас запитання "Чий Крим?" ставить його в незручне становище. На нього він відповідає: "Не мій".

Як Парфьонов відповідає на запитання "Чий Крим?": дивіться відео

"Україна вкрала Крим"

Лебедєв після "референдуму" створив новий логотип окупаційного Криму, а пізніше заявляв, нібито півострів завжди був російським і Україна його вкрала. "Мені н***ати на всі територіальні конфлікти на всій Землі. Мені н***ати, чий Крим", – сказав він.

Щоб дізнатись більше, як українські і російські блогери відповідають на "Чий Крим?" і чому це запитання небезпечне для росіян – дивіться повний випуск програми.

Повний випуск "Крим.Реалії" за 15 січня на 24 каналі: дивіться відео