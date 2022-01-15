Российское интернет-издание White Square Journal опубликовало список самых известных политических блоггеров. В него попали Артем Лебедев, Леонид Парфенов и Юрий Дудь.
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"Классическая ссора двух сторон"
Дудь часто задает вопрос о Крыме, хотя в разговоре с Дмитрием Гордоном российскую агрессию против Украины назвал "классической ссорой, в которой виноваты 2 стороны".
"Не мой"
Общественный деятель, блогер и документалист Парфенов активно поддерживал оппозиционера Алексея Навального и критикует Кремль. В то же время, вопрос "Чей Крым?" ставит его в неловкое положение. На него он отвечает: "Не мой".
Как Парфенов отвечает на вопрос "Чей Крым?": смотрите видео
"Украина украла Крым"
Лебедев после "референдума" создал новый логотип оккупационного Крыма, а позже заявлял, что полуостров всегда был российским и Украина его украла. "Мне н***ть на все территориальные конфликты на всей Земле. Мне н***ать, чей Крым", – сказал он.
Чтобы узнать больше, как украинские и российские блогеры отвечают на "Чей Крым?" и почему этот вопрос опасен для россиян – смотрите полный выпуск программы.
Полный выпуск "Крым.Реалии" за 15 января на 24 канале: смотрите видео