"Доїхали 5 великих фур": на Харківщину доставили гуманітарну допомогу від ООН

У Харків прибули 5 великих фур з гуманітарною допомогою від Організації Об'єднаних Націй. У місто доставили медикаменти та речі першої необхідності.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка, яка перебуває у Харкові.

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За її словами, у місті дуже сподіваюся, що цю допомогу вдасться все-таки пробити "зеленими коридорами" до Ізюмського району, Балаклії та Куп'янська, щоб там роздати усі необхідні речі.

Ми перебуваємо на розвантаженні гуманітарної допомоги від ООН. Сьогодні (28 березня – 24 канал) у Харків нарешті доїхали 5 великих фур,

– зазначила журналістка.

Кореспондентка розповіла про ситуацію на Харківщині 28 березня: дивіться відео