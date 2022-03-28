"Доїхали 5 великих фур": на Харківщину доставили гуманітарну допомогу від ООН
28 березня 2022 , 14:15Читать новость на русском
У Харків прибули 5 великих фур з гуманітарною допомогою від Організації Об'єднаних Націй. У місто доставили медикаменти та речі першої необхідності.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка, яка перебуває у Харкові.
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За її словами, у місті дуже сподіваюся, що цю допомогу вдасться все-таки пробити "зеленими коридорами" до Ізюмського району, Балаклії та Куп'янська, щоб там роздати усі необхідні речі.
Ми перебуваємо на розвантаженні гуманітарної допомоги від ООН. Сьогодні (28 березня – 24 канал) у Харків нарешті доїхали 5 великих фур,
– зазначила журналістка.
Кореспондентка розповіла про ситуацію на Харківщині 28 березня: дивіться відео