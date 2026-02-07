Харків атакують балістикою, в місті вибухи
- Увечері 7 лютого в Харкові пролунала серія вибухів.
- Ворог бив балістикою.
Увечері 7 лютого в Харкові пролунали вибухи. Ідеться про удари балістикою.
Деталі зібрав 24 Канал.
Дивіться також Гуманітарна криза на горизонті: ДТЕК попереджає про серйозні загрози
Що відомо про вибухи в Харкові сьогодні, 7 лютого?
Тривогу на Харківщині дали о 19:02, в окремих районах раніше.
Нагадаємо! Із 1 серпня 2025 року в Харківській області діють окремі тривоги для районів. У лютому 2025-го диференційовану систему оголошення вперше запровадили в Харкові. Улітку 2025-го цю систему ввели в інших регіонах України.
О 19:38 Повітряні сили попередили про загрозу балістики з Брянської області, о 20:09 – про швидкісну ціль на Харків. До того писали про КАБи на Харківщину та загрозу балістики з півночі.
О 20:10 в Харкові прогримів вибух. Ще два вибухи, за даними журналістів, були о 20:11. Тобто можна говорити про серію вибухів у місті.
Місцева влада поки що не коментувала можливі наслідки, як робить це зазвичай.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Де ще були вибухи сьогодні?
Як відомо, в ніч на 7 лютого Росія масовано вдарила по Україні. Під атаку переважно потрапили західні регіони, а також Харків, Дніпро, Кропивницький, Вінниця, Київщина.
Атака була спрямована на Бурштинську ТЕС та Добротвірську ТЕС.
Бурштин пережив найбільший удар з початку повномасштабного вторгнення. Жителі міста поки без тепла і світла, послуги обіцяють відновити до 8 лютого.
Внаслідок ворожого удару атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.
Українців попередили, що найближчі дні будуть важкими. У Києві одна з найгірших ситуацій – світло дають тільки на півтори – дві години.