7 лютого, 20:12
Оновлено - 20:48, 7 лютого

Харків атакують балістикою, в місті вибухи

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Увечері 7 лютого в Харкові пролунала серія вибухів.
  • Ворог бив балістикою.

Увечері 7 лютого в Харкові пролунали вибухи. Ідеться про удари балістикою.

Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Харкові сьогодні, 7 лютого? 

Тривогу на Харківщині дали о 19:02, в окремих районах раніше.

Нагадаємо! Із 1 серпня 2025 року в Харківській області діють окремі тривоги для районів. У лютому 2025-го диференційовану систему оголошення вперше запровадили в Харкові. Улітку 2025-го цю систему ввели в інших регіонах України.

О 19:38 Повітряні сили попередили про загрозу балістики з Брянської області, о 20:09 – про швидкісну ціль на Харків. До того писали про КАБи на Харківщину та загрозу балістики з півночі.

О 20:10 в Харкові прогримів вибух. Ще два вибухи, за даними журналістів, були о 20:11. Тобто можна говорити про серію вибухів у місті.

Місцева влада поки що не коментувала можливі наслідки, як робить це зазвичай.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично. 

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Де ще були вибухи сьогодні?

  • Як відомо, в ніч на 7 лютого Росія масовано вдарила по Україні. Під атаку переважно потрапили західні регіони, а також Харків, Дніпро, Кропивницький, Вінниця, Київщина.

  • Атака була спрямована на Бурштинську ТЕС та Добротвірську ТЕС.

  • Бурштин пережив найбільший удар з початку повномасштабного вторгнення. Жителі міста поки без тепла і світла, послуги обіцяють відновити до 8 лютого.

  • Внаслідок ворожого удару атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

  • Українців попередили, що найближчі дні будуть важкими. У Києві одна з найгірших ситуацій – світло дають тільки на півтори – дві години.