Харків атакують балістикою, в місті вибухи

Увечері 7 лютого в Харкові пролунали вибухи. Ідеться про удари балістикою.

Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Харкові сьогодні, 7 лютого?

Тривогу на Харківщині дали о 19:02, в окремих районах раніше.

Нагадаємо! Із 1 серпня 2025 року в Харківській області діють окремі тривоги для районів. У лютому 2025-го диференційовану систему оголошення вперше запровадили в Харкові. Улітку 2025-го цю систему ввели в інших регіонах України.

О 19:38 Повітряні сили попередили про загрозу балістики з Брянської області, о 20:09 – про швидкісну ціль на Харків. До того писали про КАБи на Харківщину та загрозу балістики з півночі.

О 20:10 в Харкові прогримів вибух. Ще два вибухи, за даними журналістів, були о 20:11. Тобто можна говорити про серію вибухів у місті.

Місцева влада поки що не коментувала можливі наслідки, як робить це зазвичай.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Де ще були вибухи сьогодні?