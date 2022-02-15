Харків оповив густий смог: містяни скаржаться на проблеми з диханням
Джерело:"Труха Харків"
Жителі Харкова помітили густий смог над містом. У окремих районах жителі скаржаться на проблеми з диханням та сморід.
Відео ранкового смогу харків'яни виклали в телеграм-канал "Труха Харків" 15 лютого. Чимало людей підтвердили, що відчували неприємний запах ще звечора.
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Смог над Харковом
У коментарях до допису в телеграмі жителі Харкова підтвердили, що відчували неприємний запах в районі Нових Домів ще 14 лютого ввечері. Проблеми з диханням відчували на Жуках, у Новобаварському районі.
Жителі Харкова помітили смог: дивіться відео
Скаржилися користувачі на сморід в районі Холодної гори, в Чугуєві. Жителі Московського проспекту також бачили смог неозброєним оком з власних вікон.
У окремих районах Харкова жителі скаржилися на сморід: дивіться відео
Рівень забруднення повітря
Ресурс Waqi, який допомагає відстежувати якість повітря в містах, показав у відповідних районах забруднення. Зокрема "Нездоровий" рівень зафіксували в районі вулиць Холодногірської та Пушкінської.
У Харкові зашкалюють показники забруднення повітря / Скриншот із сайту Waqi
Найвищий – "Небезпечний" рівень забруднення повітря помітили на виїзді з Харкова. У Московському районі, на Салтівському шосе показники зашкалювали до 700 і вище.
Світіння у Києві
Водночас над Києвом 13 лютого помітили дивне світіння. Фотографії незвичного явища виклали в соцмережі.
Продовгаста світла пляма з'явилася в небі над Дарницею. Користувачі мережі спробували з'ясувати, що це було.