На Харківщині бюрократ шантажував автослюсаря: держслужбовця судитимуть з батьком

У Харкові 19 листопада передали до суду справу щодо держслужбовця, якого підозрюють у зловживанні впливом. Він нібито не лише змушував автослюсаря безкоштовно ремонтувати автомобіль, а й почав вимагати в нього хабар.

Затриманий є провідним спеціалістом сектору аналітики та статистики Міністерства юстиції. Разом із чиновником затримали його батька, що теж був залучений до злочинної схеми.

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Спершу потерпілий на все погоджувався

Слідчі встановили, що конфлікт виник ще в червні. Тоді службовець звинуватив автослюсаря у неналежному ремонті автомобіля. У ході конфлікту провідний спеціаліст повідомив ремонтника, що віднині ремонт автівок для нього буде завжди безкоштовним.

Потерпілий на це погодився, адже вважав, що не має вибору. Слюсар разів відремонтував автомобілі провідного спеціаліста кілька разів. Однак потім висловив обурення та відмовився надавати безкоштовні послуги.

Вимагав хабар і арештував авто

Після відмови вказаний службовець перейшов до іншої тактики. Він почав відкрито погрожувати ремонтнику, що накладе арешт на його рухоме майно. Однак сказав, що цього можна уникнути, якщо чоловік дасть йому хабар – тисячу доларів.

Зловмисник справді стримав слово та 8 червня наклав арешт на автомобіль Daewoo Matiz потерпілого. Держслужбовець продовжував вимагати хабар і заспокоював потерпілого. Мовляв, після отримання грошей арешт буде знятий.

Попросив віддати батькові

При особистій зустрічі з ремонтником потенційний хабарник повідомив, що чоловік повинен передати гроші його батьку. Той зробив усе, як йому й сказали.

Однак тоді за всім уже спостерігали правоохоронці. Тому одразу після одержання грошей провідного спеціаліста та його батька затримали.

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Як їх можуть покарати

Обох чоловіків будуть судити за одною статтею Кримінального кодексу – про зловживання впливом, яке поєднанне з вимаганням. Тому вони можуть відправитися до в’язниці на термін від 3 до 8 років. Також можлива конфіскація майна підсудних.



Затримання службовця, який шантажував автослюсаря / Фото Прокуратури Харківщини