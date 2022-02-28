На Харківщині з дронів ворог розкидує маячки
28 лютого 2022 , 12:44Читать новость на русском
Джерело:Суспільне. Харків
У Харківській області місцеві жителі помітили пристрої, які на територію розкидують дрони. Виявилось, це – маячки противника, які необхідно знищити.
Про знахідки повідомили у Валківській міській громаді. Місецві мешканці намагаються поширити фото маячків по інших громадах.
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Маяки треба сфотографувати і розбити
Якщо ви знайшли маячки, їх потрібно сфотографувати, а потім розбити. Потрібно повідомити про свою знахідку поліції або теробороні.
Телефони, за якими можна звернутись на Харківщині: 05753-5-13-32, 05753-5-19-68.