Про знахідки повідомили у Валківській міській громаді. Місецві мешканці намагаються поширити фото маячків по інших громадах.

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Маяки треба сфотографувати і розбити

Якщо ви знайшли маячки, їх потрібно сфотографувати, а потім розбити. Потрібно повідомити про свою знахідку поліції або теробороні.

Телефони, за якими можна звернутись на Харківщині: 05753-5-13-32, 05753-5-19-68.

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