На Харківщині горіла котельня: постраждала жінка

У Краснограді на Харківщині загорілась котельня. У результаті пожежі зазнала незначних опіків 49-річна працівниця. Проте наразі сан її здоров'я задовільний.

Пожежа в котельні сталася на вулиці Московській 18 листопада. У поліцію про інцидент повідомили об 11:13.

Зверніть увагу Усе в чорній кіптяві: з'явились кадри з дому на Хмельниччині, де в пожежі загинули діти

Горіла котельня

Із заявою про пожежу звернувся 43-річний працівник підприємства. Виявилось, що під час повторного розпалу газового котла стався вибух газоповітряної суміші у вказаному котлі.

Інформація про подію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Красноградського районного відділу поліції. Слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Мовиться про статтю "порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки". Покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Пожежа на приватному підприємстві