На Харківщині горіла котельня: постраждала жінка
Джерело:Нацполіція Харківщини
У Краснограді на Харківщині загорілась котельня. У результаті пожежі зазнала незначних опіків 49-річна працівниця. Проте наразі сан її здоров'я задовільний.
Пожежа в котельні сталася на вулиці Московській 18 листопада. У поліцію про інцидент повідомили об 11:13.
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Горіла котельня
Із заявою про пожежу звернувся 43-річний працівник підприємства. Виявилось, що під час повторного розпалу газового котла стався вибух газоповітряної суміші у вказаному котлі.
Інформація про подію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Красноградського районного відділу поліції. Слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.
Мовиться про статтю "порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки". Покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Пожежа на приватному підприємстві
- На Костянтинівській в Києві сталася пожежа на складі з меблевою фурнітурою. На щастя, внаслідок загоряння ніхто не постраждав.
- Працівники ДСНС встановили, що пожежа виникла в 1-поверховому складі розміром 20х40 метрів. Там зберігалися ролети, жалюзі та фурнітура до металопластикових вікон.
- Вогонь гасили 30 рятувальників. Про причину пожежі не повідомляють.