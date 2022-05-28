На Харківщині окупанти укріплюють позиції біля Козачої Лопані й провалили наступ у Пасіці

Росіяни зупинили наступ у Харківській області. Вони намагаються утримати загарбані позиції.

Про це 28 травня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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"На Харківському напрямку ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ, триває інженерне обладнання позицій у районі західніше населеного пункту Козача Лопань", – повідомили у Генштабі.

Перекидають техніку для наступу

Військові розповіли, що російські вбивці продовжують перекидати залізницею озброєння, військову техніку та матеріальні засоби з території Росії до Куп'янська на Харківщині.

За підтримки артилерії ворог намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов,

– зазначили у Генштабі.

Останній обстріл Харківщини 28 травня

Росіяни приблизно о 14:00 обстріляли Золочів на Харківщині. Постраждали 50-річний чоловік та 62-річна жінка. Під час атаки вони перебували на вулиці.

Очільник місцевої громади Віктор Коваленко розповів, що атакували ракетами систем "Ураган" та "Смерч". Снаряди падали серед житлових будинків. Один з них пробив дах та потрапив до кухні. На щастя, він не розірвався. Окупанти пошкодили всього 4 приватні помешкання.

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