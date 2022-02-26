На Харківщині ЗСУ збили ворожий гвинтокрил з Stinger
26 лютого 2022 , 21:36Читать новость на русском
Джерело:Харківська обласна прокуратура
На Харківщині українські військові збили російський гвинтокрил. Влучили у ворожу авіацію з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.
Російський гвинтокрил наші бійці збили над селом Бобрівка. Це трапилося перед ввечері 26 лютого.
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Декілька годин тому наші захисники пострілом зі Stinger збили ворожий гвинтокрил біля села Бобрівка Харківського району,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, таку зброю Україні надали партнери.
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