На Харківщині ЗСУ збили ворожий гвинтокрил з Stinger

26 лютого 2022 , 21:36
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Джерело:

Харківська обласна прокуратура

На Харківщині українські військові збили російський гвинтокрил. Влучили у ворожу авіацію з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.

Російський гвинтокрил наші бійці збили над селом Бобрівка. Це трапилося перед ввечері 26 лютого.

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Декілька годин тому наші захисники пострілом зі Stinger збили ворожий гвинтокрил біля села Бобрівка Харківського району,
– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, таку зброю Україні надали партнери.

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Автор: Софія Мінджоса