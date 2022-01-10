Харківський завод заплатив багатомільйонний штраф: отруювали повітря 3 речовинами
Джерело:Прокуратура Харківщини
Харківський Коксовий завод заплатив кількамільйонний штраф. До цього призвело порушення екологічного законодавства.
Мовиться про ТОВ "Коксовий завод "Новомет", який розташований у Новобаварському районі міста. Слід зазначити, що штраф безрезультатно намагалися оскаржити в трьох інстанціях.
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Які речовини викидали в повітря
Про стягнення штрафу з підприємства розповіли в Прокуратурі Харківщини 10 січня. Там зазначили, що загальна сума цих коштів – понад 3,4 мільйона гривень.
Фахівці Державної екологічної служби збирали проби у двох димових трубах. Там виявили наднормативні викиди у повітря одразу кількох речовин:
- вуглецю оксиду;
- азоту оксиду;
- сірки діоксиду.
Варто згадати, що обґрунтованість суми штрафу також підтвердили експерти з "інституту судових експертиз імені Бокаріуса". Власники коксохіму оскаржували цей вердикт, однак наразі завод вже повністю виконав судове рішення.
Схожа подія нещодавно
4 січня повідомили, що оштрафували за забруднення повітря підприємство "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Це підприємство заплатило 4 мільйони гривень.
Мовиться про забруднення повітря на Сумщині. Підприємство державі завдало значної шкоди через забруднення повітря з 69 стаціонарних джерел. За даними фахівців, шкідливі речовини викидали упродовж 9 місяців.