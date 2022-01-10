Харківський завод заплатив багатомільйонний штраф: отруювали повітря 3 речовинами

Харківський Коксовий завод заплатив кількамільйонний штраф. До цього призвело порушення екологічного законодавства.

Мовиться про ТОВ "Коксовий завод "Новомет", який розташований у Новобаварському районі міста. Слід зазначити, що штраф безрезультатно намагалися оскаржити в трьох інстанціях.

Зауважте Хлорний колапс: "Дніпроазот" Коломойського оштрафували на понад 80 мільйонів

Які речовини викидали в повітря

Про стягнення штрафу з підприємства розповіли в Прокуратурі Харківщини 10 січня. Там зазначили, що загальна сума цих коштів – понад 3,4 мільйона гривень.

Фахівці Державної екологічної служби збирали проби у двох димових трубах. Там виявили наднормативні викиди у повітря одразу кількох речовин:

вуглецю оксиду;

азоту оксиду;

сірки діоксиду.

Варто згадати, що обґрунтованість суми штрафу також підтвердили експерти з "інституту судових експертиз імені Бокаріуса". Власники коксохіму оскаржували цей вердикт, однак наразі завод вже повністю виконав судове рішення.

Схожа подія нещодавно

4 січня повідомили, що оштрафували за забруднення повітря підприємство "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Це підприємство заплатило 4 мільйони гривень.

Мовиться про забруднення повітря на Сумщині. Підприємство державі завдало значної шкоди через забруднення повітря з 69 стаціонарних джерел. За даними фахівців, шкідливі речовини викидали упродовж 9 місяців.