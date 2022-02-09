Харківський онкоцентр недобудували: договір з підрядником вирішили розірвати

У Харківській ОДА повідомили про розірвання договору з компанією, яка мала збудувати онкоцентр. Генпідрядника звинуватили в невиконанні термінів будівництва.

Про це повідомили на сайті Харківської облдержадміністрації 9 лютого. Відповідне рішення ухвалила робоча група, що перевіряла проєкти "Великого будівництва" Володимира Зеленського.

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Компанія не виконала умов

Харківський онкоцентр мала збудувати компанія "РОМБ+", яка вже отримала повну передоплату за виконання робіт. Втім підрядник зміг зробити лише 40% від плану.

За інформацією робочої групи, яка перевіряла виконання робіт, усі терміни будівництва компанія систематично порушувала. Забудовник не використовував гроші, які видали з бюджету і не звітував про хід робіт.



Забудовника звинуватили в систематичному невиконанні умов договору / Фото з сайту Харківської ОДА

Коли на місце приходили перевірки, їм нібито заважали здійснювати контроль. У всьому представник компанії звинувачував інших осіб.

Зокрема, навесні 2021 року роботи призупинили на 15 днів, тому щоб підрядник самовільно змінив залізобетонні конструкції. Водночас налагодженого постачання у нього не було, зате накопичився 1 мільйон гривень боргу.

У підсумку робоча група дійшла висновку про неспроможність ПП "РОМБ+" виконувати обов'язки генпідрядника,

– зазначили в Харківській ОДА.

Онкоцентр недобудували

Договір на будівництво обласного онкоцентру в Харкові вже розірвали. Про це забудовника повідомили листом.

У такий спосіб жителі Харківщини й надалі залишатимуться без важливого медичного закладу. Керівництво області обіцяє розібратися з цією проблемою.

Водночас на найближчій сесії Харківської облради планують ухвалити рішення про розробку проєктно-кошторисної документації на третю чергу будівництва. Так сподіваються зекономити трохи часу й уникнути затримок зі спорудженням онкоцентру.

Будують понад 3 роки

Затримки зі зведенням будівлі Харківського онкоцентру траплялися не раз. Масштабні роботи стартували 2018 року, але вже 2020 року фінансування на добудову не знайшли.



Будівництво онкоцентру зупинили / Скриншот з відео

Ексглава МОЗ Максим Степанов зазначив, що в бюджеті 2020 року на будівництво не передбачили грошей. На сам об’єкт він також не виїжджав.

Водночас лише в Харкові щороку на обліку перебуває 90 тисяч онкохворих. Наразі вони відвідують старі корпуси медзакладу, тож пацієнтам доводиться долати мінімум по 2 кілометри до поліклініки.

Харківський онкоцентр недобудували: дивіться відео