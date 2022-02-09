Про це повідомили на сайті Харківської облдержадміністрації 9 лютого. Відповідне рішення ухвалила робоча група, що перевіряла проєкти "Великого будівництва" Володимира Зеленського.

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Компанія не виконала умов

Харківський онкоцентр мала збудувати компанія "РОМБ+", яка вже отримала повну передоплату за виконання робіт. Втім підрядник зміг зробити лише 40% від плану.

За інформацією робочої групи, яка перевіряла виконання робіт, усі терміни будівництва компанія систематично порушувала. Забудовник не використовував гроші, які видали з бюджету і не звітував про хід робіт.

Забудовника звинуватили в систематичному невиконанні умов договору
Забудовника звинуватили в систематичному невиконанні умов договору / Фото з сайту Харківської ОДА

Коли на місце приходили перевірки, їм нібито заважали здійснювати контроль. У всьому представник компанії звинувачував інших осіб.

Зокрема, навесні 2021 року роботи призупинили на 15 днів, тому щоб підрядник самовільно змінив залізобетонні конструкції. Водночас налагодженого постачання у нього не було, зате накопичився 1 мільйон гривень боргу.

У підсумку робоча група дійшла висновку про неспроможність ПП "РОМБ+" виконувати обов'язки генпідрядника,
зазначили в Харківській ОДА.

Онкоцентр недобудували

Договір на будівництво обласного онкоцентру в Харкові вже розірвали. Про це забудовника повідомили листом.

У такий спосіб жителі Харківщини й надалі залишатимуться без важливого медичного закладу. Керівництво області обіцяє розібратися з цією проблемою.

Водночас на найближчій сесії Харківської облради планують ухвалити рішення про розробку проєктно-кошторисної документації на третю чергу будівництва. Так сподіваються зекономити трохи часу й уникнути затримок зі спорудженням онкоцентру.

Будують понад 3 роки

Затримки зі зведенням будівлі Харківського онкоцентру траплялися не раз. Масштабні роботи стартували 2018 року, але вже 2020 року фінансування на добудову не знайшли.

Будівництво харківського онкоцентру знову зупинили
Будівництво онкоцентру зупинили / Скриншот з відео

Ексглава МОЗ Максим Степанов зазначив, що в бюджеті 2020 року на будівництво не передбачили грошей. На сам об’єкт він також не виїжджав.

Водночас лише в Харкові щороку на обліку перебуває 90 тисяч онкохворих. Наразі вони відвідують старі корпуси медзакладу, тож пацієнтам доводиться долати мінімум по 2 кілометри до поліклініки.

Харківський онкоцентр недобудували: дивіться відео