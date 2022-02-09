Об этом сообщили на сайте Харьковской облгосадминистрации 9 февраля. Соответствующее решение приняла рабочая группа, проверявшая проекты "Большая стройка" Владимира Зеленского.

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Компания не выполнила условий

Харьковский онкоцентр должна была построить компания "РОМБ+", которая уже получила полную предоплату за выполнение работ. В том числе подрядчик смог сделать лишь 40% от плана.

По информации рабочей группы, которая проверяла выполнение работ, все сроки строительства компания систематически нарушала. Застройщик не использовал деньги, которые выдали из бюджета и не отчитывался о ходе работ.



Застройщика обвинили в систематическом невыполнении условий договора / Фото с сайта Харьковской ОГА

Когда на место приходили проверки, им якобы мешали осуществлять контроль. Во всем представитель компании обвинял других лиц.

В частности, весной 2021 года работы приостановили на 15 дней, потому что подрядчик самовольно сменил железобетонные конструкции. В то же время налаженного снабжения у него не было, зато накопился 1 миллион гривен долга.

В итоге рабочая группа пришла к выводу о несостоятельности ЧП "РОМБ+" исполнять обязанности генподрядчика,

– отметили в Харьковской ОГА.

Онкоцентр недостроили

Договор на строительство областного онкоцентра в Харькове уже расторгли. Об этом застройщику сообщили в письме.

Таким образом жители Харьковской области и в дальнейшем будут оставаться без важного медицинского учреждения. Руководство области обещает разобраться с этой проблемой.

В то же время на ближайшей сессии Харьковского облсовета планируют принять решение о разработке проектно-сметной документации на третью очередь строительства. Так надеются сэкономить немного времени и избежать задержек с сооружением онкоцентра.

Строят более 3 лет

Задержки с возведением здания Харьковского онкоцентра случались не раз. Масштабные работы стартовали в 2018 году, но уже в 2020 году финансирования на достройку не нашли.



Строительство онкоцентра остановили / Скриншот с видео

Экс-глава Минздрава Максим Степанов отметил, что в бюджете 2020 года на строительство не предусмотрели денег. На сам объект он также не выезжал.

В то же время только в Харькове ежегодно на учете состоит 90 тысяч онкобольных. Сейчас они посещают старые корпуса медучреждения, поэтому пациентам приходится преодолевать минимум по 2 километра до поликлиники.

Харьковский онкоцентр недостроили: смотрите видео