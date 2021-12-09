У Харкові до квартири добудували у 20 разів більший від неї магазин і назвали це реконструкцією

Під виглядом реконструкції квартири площею 60 квадратних метрів у Харкові побудували магазин у 20 разів більший від неї. Будівлю під час огляду об'єкта виявили профільні інспектори.

Про добудову квартири, яка значно перевищила її площу, повідомили у Державній інспекції архітектури та містобудування.

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У Харкові до квартири добудували величезний магазин

До квартири площею 60 квадратних метрів добудували магазин у 1 200 квадратних метрів.

Власник житла раніше офіційно отримав дозвіл на "реконструкцію квартири з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих товарів".

У ДІАМ пояснили, що за нормами реконструкція – це перебудова введеного в експлуатацію об'єкта. Вона передбачає зміну його геометричних розмірів або функціонального призначення.

Натомість нове будівництво передбачає зведення будинків, будівель, споруд з метою створення об‘єктів виробничого і невиробничого призначення.

Отже, добудова до квартири магазину є фактично новим будівництвом окремого об'єкта, – підсумували в інспекції.

"Скромну" добудову виявили інспектори

Таку будівлю інспектори ДІАМ виявили під час виїзного огляду добудови. Його провели після отримання заяви на видачу сертифіката про прийняття його в експлуатацію. Однак у видачі сертифіката відмовили.

В інспекції також анонсували позапланову перевірку об'єкта архітектурно-будівельного контролю та повідомлення про цей інцидент правоохоронців.

До слова, за зовнішнім виглядом магазин схожий на АТБ.



У Харкові до квартири добудували​ величезний магазин / Фото ДІАМ

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Уривок з допису ДІАМ:

Під виглядом реконструкції квартири фактично відбулося нове будівництво магазину площею 1200 кв.м.

Дозвіл на цю "реконструкцію" видано ДАБІ, а саме "Реконструкцію квартири номер 4 з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих товарів в місті Харкові". Експертний звіт складала Консалтингова агенція "ГАЛІЛЕО", про порушення якої ми вже розповідали. Проєктна документація розроблена ТОВ "Аркада ХХІ". добудова до квартири магазину є фактично новим будівництвом окремого об'єкта.

Такий результат "реконструкції" квартири головні інспектори ДІАМ виявили під час виїзного огляду об'єкта будівництва, після отримання заяви на видачу сертифіката про прийняття його в експлуатацію.

Звісно, у видачі сертифіката відмовлено. І звісно, щодо цього об'єкта буде проведена позапланова перевірка в порядку архітектурно-будівельного контролю та вжито заходи, передбачені законодавством. А також обов'язково повідомлено правоохоронні органи.