Про добудову квартири, яка значно перевищила її площу, повідомили у Державній інспекції архітектури та містобудування.
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У Харкові до квартири добудували величезний магазин
До квартири площею 60 квадратних метрів добудували магазин у 1 200 квадратних метрів.
Власник житла раніше офіційно отримав дозвіл на "реконструкцію квартири з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих товарів".
У ДІАМ пояснили, що за нормами реконструкція – це перебудова введеного в експлуатацію об'єкта. Вона передбачає зміну його геометричних розмірів або функціонального призначення.
Натомість нове будівництво передбачає зведення будинків, будівель, споруд з метою створення об‘єктів виробничого і невиробничого призначення.
Отже, добудова до квартири магазину є фактично новим будівництвом окремого об'єкта, – підсумували в інспекції.
"Скромну" добудову виявили інспектори
Таку будівлю інспектори ДІАМ виявили під час виїзного огляду добудови. Його провели після отримання заяви на видачу сертифіката про прийняття його в експлуатацію. Однак у видачі сертифіката відмовили.
В інспекції також анонсували позапланову перевірку об'єкта архітектурно-будівельного контролю та повідомлення про цей інцидент правоохоронців.
До слова, за зовнішнім виглядом магазин схожий на АТБ.
У Харкові до квартири добудували величезний магазин / Фото ДІАМ
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Уривок з допису ДІАМ:
Під виглядом реконструкції квартири фактично відбулося нове будівництво магазину площею 1200 кв.м.
Дозвіл на цю "реконструкцію" видано ДАБІ, а саме "Реконструкцію квартири номер 4 з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих товарів в місті Харкові". Експертний звіт складала Консалтингова агенція "ГАЛІЛЕО", про порушення якої ми вже розповідали. Проєктна документація розроблена ТОВ "Аркада ХХІ". добудова до квартири магазину є фактично новим будівництвом окремого об'єкта.
Такий результат "реконструкції" квартири головні інспектори ДІАМ виявили під час виїзного огляду об'єкта будівництва, після отримання заяви на видачу сертифіката про прийняття його в експлуатацію.
Звісно, у видачі сертифіката відмовлено. І звісно, щодо цього об'єкта буде проведена позапланова перевірка в порядку архітектурно-будівельного контролю та вжито заходи, передбачені законодавством. А також обов'язково повідомлено правоохоронні органи.