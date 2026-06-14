У Харкові дрон влучив у художній музей: постраждало немовля

Російський безпілотник вдарив по будівлі Харківського художнього музею. Рятувальники та працівники екстрених служб оперативно евакуювали музейні експонати в укриття, щоб уберегти їх від знищення.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про наслідки атаки?

Атака сталася вдень 14 червня та спричинила пошкодження інфраструктури закладу.

На місці події одразу розпочали роботу рятувальники та вогнеборці, які ліквідовують наслідки влучання. Також там чергують бригади екстреної медичної допомоги.

За попередньою інформацією, 1-місячна дитина постраждала внаслідок ворожої атаки в Київському районі Харкова. Ще троє жінок отримали допомогу медиків безпосередньо на місці події.

Місце удару / Фото Харківська ОДА

Попри небезпеку повторних ударів, працівники музею разом із рятувальниками оперативно розпочали евакуацію мистецьких цінностей. Експонати спускали в укриття, щоб уберегти їх від можливого знищення вогнем або затопленням під час гасіння пожежі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що йдеться про унікальні культурні цінності, які необхідно зберегти за будь-яких умов.

Це цінності, які ми маємо зберегти. Є загроза, що якісь експонати можуть згоріти, або при гасінні пожежі їх може просто затопити. Тому довелося їх евакуювати,

– зазначив він.

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Варто зауважити, Харківський художній музей – один із найстаріших мистецьких музеїв України, заснований у 1920 році. Його колекція налічує десятки тисяч творів українського, європейського та східного мистецтва різних епох. У фондах зберігаються роботи від класичного живопису до сучасного мистецтва, що робить його важливим культурним центром міста та всієї країни.

Мешканців Харкова закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях, адже існує загроза нових атак.

Якими були наслідки попередньої атаки по Харківщині?

Російські війська зранку 14 червня атакували Харківську область, завдавши удару по залізничній інфраструктурі регіону. Під обстріл потрапила залізнична станція Лозова, де зафіксовані пошкодження рухомого складу.

За даними Міністерства розвитку громад і територій, внаслідок атаки пошкоджено локомотиви. Також відомо про поранення двох працівників залізниці – машиніста та його помічника, яким оперативно надали медичну допомогу.

Попри ворожий обстріл, залізничники продовжують виконувати свої обов’язки та забезпечувати рух поїздів. У відомстві наголосили, що транспортне сполучення намагаються стабілізувати навіть в умовах атак. Обставини атаки уточнюються.