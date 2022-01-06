У Харкові маршрутка на смерть збила жінку на переході

У Харкові 5 січня автобус збив 50-річну жінку на пішохідному переході. Постраждала загинула на місці ДТП.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Водієві може загрожувати тюремне ув'язнення.

До теми Внаслідок потрійної ДТП у Львові постраждала 37-річна жінка

Маршрутка на смерть збила жінку

Смертельна аварія трапилася о 10:00 на Московському проспекті біля залізничної станції "Лосєве". 55-річний водій маршрутного автобуса "Богдан" сполученням Харків – Маріуполь збив жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП 50-річна харків'янка отримала важкі травми. Постраждала загинула на місці події до приїзду медиків.



Аварія трапилась на пішохідному переході / Фото поліції Харківщини

Зауважте Хотів зманеврувати: під Києвом водій пустив під укіс вантажівку із дровами

Водієві загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту". Максимальне покарання, яке може загрожувати водієві автобуса, – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини моторошної аварії.



Жінка померла внаслідок важких травм / Фото поліції Харківщини