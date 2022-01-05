Інцидент стався 5 січня у Бучі. Наразі відбуваються слідчі дії і встановлюють обставини.

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Водій не мав документів

Правоохоронці під час патрулювання зупинили вантажівку. За їхньою інформацією, 25-річний водій не мав документів і хотів вивезти деревину у столицю на продаж.



Перевернута вантажівка із дровами / Колаж 24 каналу

Водій, як відзначили у поліції, зупиняючи автомобіль на вулиці Нове Шосе, не впорався із керуванням. Він хотів здійснити маневр, натомість в'їхав у кювет.

Що чекає водія

Поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо незаконної порубки та перевезення деревини. І вантажівку, і дрова врешті вилучили.



Водій хотів здійснити маневр / Фото поліції Київщини

Окрім цього, правоохоронці склали адміністративний протокол. Він стосувався порушень правил дорожнього руху.

Водночас мешканці Бучі впевнені, що інцидент стався на вулиці Богдана Хмельницького. "Водій психанув, скинув машину в кювет і пішов пішки", – мовиться у соцмережах.

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