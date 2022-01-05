Инцидент произошел 5 января в Буче. Происходят следственные действия и устанавливают обстоятельства.
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У водителя не было документов
Правоохранители во время патрулирования остановили грузовик. По их информации, у 25-летнего водителя не было документов и он вез древесину в столицу на продажу.
Перевернутый грузовик с дровами / Коллаж 24 канала
Водитель, как отметили в полиции, останавливая автомобиль на улице Новое Шоссе, не справился с управлением. Он хотел совершить маневр, но въехал в кювет.
Что ждет водителя
Полицейские открыли уголовное производство касательно незаконной рубки и перевозке древесины. И грузовик, и дрова изъяли.
Водитель хотел совершить маневр / Фото полиции Киевщины
Кроме того, правоохранители составили административный протокол. Он касался нарушений ПДД.
В то же время, жители Бучи уверены, что инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. "Водитель психанул, бросил машину в кювет и пошел пешком", – идет речь в соцсетях.
Последние ДТП с грузовиками
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