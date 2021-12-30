Водитель эвакуатора транспортировал легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали люди.
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Что призывают делать полиции
Правоохранители перекрыли движение по левым полосам в обоих направлениях, регулировали и охраняли место происшествия. Сейчас устанавливают причины ДТП.
Полицейские не указывают количество пострадавших / Фото патрульной полиции Киевской области
ДТП с грузовиком в Киеве
Водитель грузовика 30 декабря перевозил киоск и не рассчитал габаритов и залетел под слишком низкий для него путепровод. Киоск врезался в плиту конструкции, однако не застрял под ней.
Из-за аварии остановилось движение троллейбусов в направлении Подола, а одна из важнейших транспортных артерий города осталась без двух полос движения. К счастью, никто не пострадал.
Полный текст публикации патрульной полиции Киевской области
Внимание! Автопроисшествие на 44 километре автодороги Киев- Ч оп!
Примерно в 5:00 утра произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора, водитель которого перевозил легковой автомобиль. Есть пострадавшие.
Движение по левым полосам перекрыли в обоих направлениях. Патрульные регулируют и охраняют место происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливают.
Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты учитывая указанную информацию.
Соблюдайте правила дорожного движения!