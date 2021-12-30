Инспекторы по парковке увидели машину, которая была оставлена с нарушениями, и решили отвезти ее на штрафстоянку. Решать проблему и возвращать машину пришлось не самому лидеру "Океана Эльзы" и не владельцам машины.

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Штраф за звезду шоубиза платил представитель артиста.

Припарковали на полосе общественного транспорта

Как рассказали в сообществе "Киевская платформа эвакуации", машину кого-то из семьи Вакарчука увидели на Большой Васильковской улице 29 декабря около 12:30.

Владелец машины оставил ее на полосе для общественного транспорта, хотя в центре столицы всегда можно найти платный паркинг или место, где можно припарковаться бесплатно и без нарушения правил.

Машину отвезли на Набережно-Луговую улицу, где расположена штрафплощадка.

Заметили отсутствие машины родственники Вакарчука лишь через несколько часов. Для возвращения машины и оплаты штрафа приезжал представитель артиста, который за 20 минут справился с простой процедурой и заплатил за нарушение через "Киев цифровой".

Какую именно марку машины эвакуировали инспекторы по парковке, а также кто конкретно ею управлял, чиновники не поведали. Отмечено только, что она принадлежит семье Святослава Вакарчука.

Ввозят даже элитные машины

Столичные инспекторы по парковке и водители эвакуаторов много раз доказывали, что им нет разницы, чьи машины увозить с места нарушения на штрафплощадку. За всю историю своей работы чиновники коммунального предприятия КГГА забирали на штрафплощадку Maybach, машину блогера Скуратова, а также множество очень дорогих машин, владельцы которых нагло нарушали ПДД.