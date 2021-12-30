Інспектори з паркування побачили машину, яка була залишена з порушеннями, та вирішили відвезти її на штрафмайданчик. Вирішувати проблему та повертати автівку довелося не самому лідеру "Океану Ельзи" та не власникам машини.

Дивіться також У центрі Києва за порушення паркування евакуювали елітний Ferrari

Штраф за зірку шоубізу сплачував представник артиста.

Припаркували на смузі громадського транспорту

Як розповіли у спільноті "Київська платформа евакуації", машину когось з родини Вакарчука побачили на Великій Васильківській вулиці 29 грудня близько 12:30.

Власник автівки залишив її на смузі для громадського транспорту, хоча у центрі столиці завжди можна знайти платний паркінг або місце, де можна припаркуватися безкоштовно і без порушення правил.

Машину відвезли на Набережно-Лугову вулицю, де розташований штрафмайданчик.

Помітили відсутність автівки родичі Вакарчука лише через кілька годин. Для повернення машини та оплату штрафу приїжджав представник артиста, який за 20 хвилин впорався з простою процедурою та сплатив за порушення через "Київ цифровий".

Яку саме марку машини евакуювали інспектори з паркування, а також хто конкретно нею керував, посадовці не розповіли. Зазначено лише те, що вона належить родині Святослава Вакарчука.

Увозять навіть елітні машини

Столичні інспектори з паркування та водії евакуаторів багато разів доводили, що їм немає різниці, чиї машини відвозити з місця порушення на штрафмайданчик. За всю історію своєї роботи посадовці комунального підприємства КМДА забирали на штрафмайданчик Maybach, машину блогера Скуратова, а також безліч дуже дорогих машин, власники яких нахабно порушували ПДР.