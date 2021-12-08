Як написав заступник мера Києва Костянтин Усов, інспектори з паркування не роблять винятків та не дивляться на вартість машини порушника або на його статус. Щоб у черговий раз продемонструвати це, посадовець виклав відповідну фотографію у своєму телеграмі.

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Відтепер власнику суперкару доведеться сплачувати штраф, перш ніж сісти за кермо свого залізного друга.

Ferrari – швейцарська, евакуатор – український



Власник залишив Ferrari у забороненому для паркування місці / Фото КМДА

Елітну машину інспектори з паркування побачили ввечері 7 грудня на площі Льва Толстого.

Судячи з фотографій, власник залишив свою Ferrari Portofino зі швейцарськими номерами просто на правій смузі дороги у місці, де таке паркування заборонене.

"Євробляху" завантажили на евакуатор та відвезли на штрафмайданчик. Власнику машини доведеться сплатити чималий штраф, аби повернути собі автівку.

У коментарях до допису Усова користувачі посперечалися, хто володіє суперкаром. Одні стверджують, що Ferrari належить українцю, який просто не розмитнив машину. Інші ж кажуть про іноземця, що порушує українські правила дорожнього руху.

Ferrari Portofino з цими номерними знаками вже неодноразово бачили у Києві, тому аргумент щодо нерозмитненої бляхи може бути цілком вірним.

Штрафують дедалі більше

Згідно з офіційними даними, у Києві з місяця в місяць зростає кількість виписаних штрафів за порушення правил паркування. Так, у листопаді автовласники сплатили у бюджет місця рекордні 5,752 мільйона гривень. Загалом за листопад інспектори з паркування склали 19 406 постанов щодо залишених не за правилами машин.