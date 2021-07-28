Евакуацію Maybach з VIP номерами КА 0002 СТ сфотографував колишній керівник НСТУ Зураб Аласанія. За його словами, інцидент стався на вулиці Шота Руставелі у Печерському районі Києва.
Дивіться також Блокував евакуацію та сперечався з поліцією: у Києві потрапив у скандал відомий блогер Скуратов
Вкрай дорогу автівку евакуювали та відвезли до штрафмайданчика.
Сплатив штраф без скандалу
- Автівка, за словами Аласанії, перегородила не тільки пішохідну ділянку, але й виїзд на дорогу.
- За це подвійне та вкрай нахабне порушення інспектори з паркування виписали власнику Maybach штраф та забрали машину на штрафмайданчик.
- В інспекції з паркування у коментарі "Сьогодні" зазначили, що автівка належить відомому столичному блогеру.
Чоловік поїхав за своїм елітним авто, сплатив три штрафні квитанції та забрав Maybach.
Комунальники зазначили, що ніяких скандалів з приводу цієї ситуації не виникло.