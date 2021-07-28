Евакуацію Maybach з VIP номерами КА 0002 СТ сфотографував колишній керівник НСТУ Зураб Аласанія. За його словами, інцидент стався на вулиці Шота Руставелі у Печерському районі Києва.

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Вкрай дорогу автівку евакуювали та відвезли до штрафмайданчика.

Сплатив штраф без скандалу

Автівка, за словами Аласанії, перегородила не тільки пішохідну ділянку, але й виїзд на дорогу.

За це подвійне та вкрай нахабне порушення інспектори з паркування виписали власнику Maybach штраф та забрали машину на штрафмайданчик.

В інспекції з паркування у коментарі "Сьогодні" зазначили, що автівка належить відомому столичному блогеру.

Чоловік поїхав за своїм елітним авто, сплатив три штрафні квитанції та забрав Maybach.

Комунальники зазначили, що ніяких скандалів з приводу цієї ситуації не виникло.