Інцидент стався ввечері 22 липня на вулиці Басейній у центрі столиці, звідки евакуатор намагався відвезти машину блогера на штрафмайданчик. Скуратов зробити цього не дав та заліз на платформу вантажівки.
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Згодом до нього долучилися друзі.
Вимагав, аби повернули автівку
Навіть у такій ситуації Скуратов не забув про те, що він – блогер / Фото Novyny Live
- Інспектори з паркування вирішили евакуювати KIA Скуратова через паркування з нахабним порушенням правил дорожнього руху.
- Власник автівки зорієнтувався та підбіг до вантажівки, але було запізно – машину вже погрузили. Згідно з нормативними актами, якщо автівку вже підняли у повітря, вона вважається такою, що перебуває на штрафмайданчику. Повернути її власнику інспектор вже не може.
- Втім, Скуратов вирішив доводити посадовцям, що вони мусять негайно поставити його автівку на місце. Через це він заліз на евакуатор та заблокував його подальшу роботу.
- Хлопець та його знайомі спочатку зняли на платформі евакуатора відео та пофотографувалися, а згодом – сіли у легковик.
- Поліцейським, які прибули на місце події, блогер пояснював, що вони нібито "не знають правил" та продовжував вимагати спустити машину на проїзну частину.
Суперечка Скуратова з правоохоронцями тривала понад 5 годин. Сам блогер при цьому постійно казав, що збирається довести свою правоту та готовий просидіти у машині хоч всю ніч.
Чи закінчився інцидент за участю відомого блогера, наразі невідомо.
Дивіться відео, як блогер Скуратов блокує евакуатор у Києві: