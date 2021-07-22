Інцидент стався ввечері 22 липня на вулиці Басейній у центрі столиці, звідки евакуатор намагався відвезти машину блогера на штрафмайданчик. Скуратов зробити цього не дав та заліз на платформу вантажівки.

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Згодом до нього долучилися друзі.

Вимагав, аби повернули автівку


Навіть у такій ситуації Скуратов не забув про те, що він – блогер / Фото Novyny Live

  • Інспектори з паркування вирішили евакуювати KIA Скуратова через паркування з нахабним порушенням правил дорожнього руху.
  • Власник автівки зорієнтувався та підбіг до вантажівки, але було запізно – машину вже погрузили. Згідно з нормативними актами, якщо автівку вже підняли у повітря, вона вважається такою, що перебуває на штрафмайданчику. Повернути її власнику інспектор вже не може.
  • Втім, Скуратов вирішив доводити посадовцям, що вони мусять негайно поставити його автівку на місце. Через це він заліз на евакуатор та заблокував його подальшу роботу.
  • Хлопець та його знайомі спочатку зняли на платформі евакуатора відео та пофотографувалися, а згодом – сіли у легковик.
  • Поліцейським, які прибули на місце події, блогер пояснював, що вони нібито "не знають правил" та продовжував вимагати спустити машину на проїзну частину.

Суперечка Скуратова з правоохоронцями тривала понад 5 годин. Сам блогер при цьому постійно казав, що збирається довести свою правоту та готовий просидіти у машині хоч всю ніч.

Чи закінчився інцидент за участю відомого блогера, наразі невідомо.

Дивіться відео, як блогер Скуратов блокує евакуатор у Києві: