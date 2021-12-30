Водій евакуатора транспортував легковий автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали люди.

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Що закликають робити поліції

Правоохоронці перекрили рух лівими смугами в обох напрямках, регулювали та охороняли місце події. Наразі встановлюють причини ДТП.



Поліцейські не вказують кількість потерпілих / Фото патрульної поліції Київської області

Зверніть увагу! У поліції закликають водіїв з розумінням сприйняти тимчасові незручності на дорозі та планувати маршрути згідно з вказаною інформацією.

ДТП з вантажівкою у Києві

Водій вантажівки 30 грудня перевозив кіоск та не розрахував габаритів і залетів під занизький для нього шляхопровід. Кіоск врізався у плиту конструкції, проте не застряг під нею.

Через аварію зупинився рух тролейбусів у напрямку Подолу, а одна з найважливіших транспортних артерій міста залишилася без двох смуг руху. На щастя, ніхто не постраждав.

Повний текст публікації патрульної поліції Київської області

Увага! Автопригода на 44 кілометрі автодороги Київ – Чоп!

Приблизно 5:00 ранку трапилась ДТП за участі вантажівки та евакуатора, водій якого перевозив легковий автомобіль. Є потерпілі.

Рух лівими смугами перекрили в обох напрямках. Патрульні регулюють та охороняють місце події. Обставини автопригоди встановлюють.

Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи вказану інформацію.

Дотримуйтесь правил дорожнього руху!