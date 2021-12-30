Водій евакуатора транспортував легковий автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали люди.
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Що закликають робити поліції
Правоохоронці перекрили рух лівими смугами в обох напрямках, регулювали та охороняли місце події. Наразі встановлюють причини ДТП.
Поліцейські не вказують кількість потерпілих / Фото патрульної поліції Київської області
ДТП з вантажівкою у Києві
Водій вантажівки 30 грудня перевозив кіоск та не розрахував габаритів і залетів під занизький для нього шляхопровід. Кіоск врізався у плиту конструкції, проте не застряг під нею.
Через аварію зупинився рух тролейбусів у напрямку Подолу, а одна з найважливіших транспортних артерій міста залишилася без двох смуг руху. На щастя, ніхто не постраждав.
Повний текст публікації патрульної поліції Київської області
Увага! Автопригода на 44 кілометрі автодороги Київ – Чоп!
Приблизно 5:00 ранку трапилась ДТП за участі вантажівки та евакуатора, водій якого перевозив легковий автомобіль. Є потерпілі.
Рух лівими смугами перекрили в обох напрямках. Патрульні регулюють та охороняють місце події. Обставини автопригоди встановлюють.
Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи вказану інформацію.
Дотримуйтесь правил дорожнього руху!