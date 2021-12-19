Жуткий инцидент произошел 18 декабря на автодороге Днепр – Кривой Рог – Николаев. Соответствующий вызов поступил в ГСЧС в 20:42.

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Подробности смертельной аварии

На место происшествия немедленно выехали спасатели. Они смогли установить, что столкнулись грузовик MAN и автомобиль ЗАЗ Sens. После этого легковушка загорелась. Работникам ГСЧС удалось локализовать пожар в 20:56. Уже в 21:01 возгорание полностью ликвидировали. Огонь уничтожил машину на площади 6 квадратных метров. К сожалению, внутри авто нашли мужчину без признаков жизни. Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

Столкнулись грузовик и легковушка / Фото ГСЧС

Автомобиль выгорел дотла / Фото ГСЧС

Погиб водитель легковушки / ГСЧС

Другое ДТП в Кривом Роге

Вечером 17 декабря на улице Куприна в Кривом Роге произошла еще одна авария. Водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и въехал в остановку. На тот момент там никого не было, поэтому жертв удалось избежать. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. СМИ сообщили, что речь идет о военном прокуроре из Одесской области. В результате аварии он не пострадал.