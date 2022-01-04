Як кажуть свідки інциденту, чоловік зачепив іншу автівку, врізався у відбійник та зупинився. Як тільки водій вийшов з машини, він впав та помер.

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Інші водії, а згодом і патрульні намагалися реанімувати постраждалого, однак зробити це вони не змогли.

Знепритомнів ще під час руху

За попередніми даними, інцидент стався близько 9:30 вранці 3 січня. Літньому водієві стало зле, внаслідок чого він не міг керувати автівкою.

Mitsubishi зачепив машину, яка їхала у сусідній смузі, після чого некерований позашляховик врізався у відбійник.

Після аварії "японець" зупинився, а водій прийшов до тями та вийшов з автівки. Одразу після цього він упав та миттэво помер.

Лікарі, які перебували на місці події, лише констатували смерть чоловіка. Причини смерті з'ясовуватимуть судмедексперти.

Чи відкрили правоохоронці кримінальне провадження щодо смерті водія, наразі невідомо. Скоріш за все, подію зареєстрували належним чином, а з її кваліфікацією визначаться згодом.

Дивіться відео з місця смерті водія на Північному мосту: