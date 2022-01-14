У Харкові немовля проковтнуло кілька магнітів і опинилося на операційному столі

До харківської лікарні привезли маленьку дитину, яка погано почувалася. Виявилося, що дитинча проковтнуло магніти.

Щоб допомогти дитині, довелося терміново робити операцію. Про це 13 січня розповіли на сторінці першої Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1.

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Вже не раз попереджали

1-річну дівчинку привезли до лікарні з підозрою на харчове отруєння. Проте лікарі почали її обстежувати й виявили круглі магнітики, які були в кишківнику. Вони між собою з'єдналися та утворили кільце.

На цей раз вони привели до тяжкої хірургічної патології – непрохідності кишківника! Ми вже не одноразово звертали увагу батьків на ці небезпечні іграшки особливо для малечі,

– написали медики.

Медики провели оперативне втручання та професійно усунули проблему. Наразі життю маленької пацієнтки нічого не загрожує.

До бригади, яка допомогла дитині, входили:

дитячі хірурги Ярослава Дєгтярова та Ігор Чорномаз;

лікарка-інтерн Оксана Вітренко;

дитячий анестезіолог Євген Вiштала;

операційна сестра Оксана Арцибашева.



Магнітів, які лікарі дістали з малечі / Фото Харківської обласної дитячої лікарні №1

Схожа подія нещодавно

10 січня в києві до лікарні госпіталізували 1-річну дівчинку, яка проковтнула такі ж магніти. Одна з кульок залишилася у шлунку, а друга – у кишці. Решта ж притяглися один до одного і прорвали тканини органів.

Один лише кишківник дівчинки був пошкоджений аж у трьох місцях.Виявилося, що небезпечні кульки малеча поцупила з іграшкового кубика старшої сестри. На щастя, операція пройшла успішно.

Читайте повний текст допису Харківської обласної дитячої лікарні №1​:

До нашої лікарні була доставлена дівчинка 1 року з підозрою на харчове отруєння, але при досконалій діагностиці були виявлені сторонні тіла кишківника!

А саме - магніти, які між собою з'єдналися та утворили кільце.

На цей раз вони привели до тяжкої хірургічної патології – непрохідності кишківника!

Ми вже не одноразово звертали увагу батьків на ці небезпечні іграшки особливо для малечі!

Черговою медичною бригадою у складі дитячих хірургів Ярослава Дєгтярова, Ігоря Чорномаза, лікаря інтерна Оксани Вітренко, дитячого анестезіолога Євгена Вiштала, операційної сестри Оксани Арцибашевої

було успішно виконане складне оперативне втручання:

видалені сторонні тіла та ліквідована непрохідність кишкового шляху.

Нехай дівчинка якомога скоріше одужує!

А до батьків вкотре звертаємося, бути пильними при догляді за дітьми!

І якщо Ви помітили щось незвичне з Вашою дитиною - не гайте часу та звертайтеся до фахівців нашої лікарні, де Вашим діточкам зможуть надати цілодобову висококваліфіковану допомогу!