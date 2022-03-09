У Харкові за 8 березня залізницею вивезли 30 тисяч людей

У Харкові відбувається евакуація населення. Для цього використовують і автомобільний транспорт, і залізницю.

Вокзал у місті продовжує працювати. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує 24 канал.

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Вокзал працює постійно тоді, коли це дозволено. За вчора ми вивезли залізницею близько 30 тисяч мешканців міста. Також відбувається евакуація автомобільним транспортом,

– сказав чиновник.

Зауважимо, 9 березня у різних містах України відбувається евакуація населення у безпечні регіони. Росія обіцяла не стріляти, однак у Демидові Київської області своє слово порушила. Через це загинув один поліцейський, який допомагав проводити евакуацію.

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