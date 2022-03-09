Як повідомили у ДСНС, перша колонна вже виїхала для евакуації.
Важливо За попередню добу понад 120 тисяч людей перетнули західний кордон України
Раніше Росія погодила гуманітарні коридори на низці напрямків. Вони будуть відкритими 9 березня від 9 до 21 години.
Так, "зелений коридор" пройде на таких напрямках:
- Енергодар – Запоріжжя;
- Суми – Полтава;
- Маріуполь – Запоріжжя;
- Волноваха – Покровськ;
- Ізюм – Лозова;
- з Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля – в Київ. Маршрут пройде через Стоянку та Білгородку.
Зверніть увагу! Карту маршрутів, за якими будуть евакуйовувати людей на Київщині, – дивіться тут.
Колона для евакуації з Київщини вже виїхала: дивіться відео
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