Как сообщили в ГСЧС, первая колонна уже выехала для эвакуации.
Важно За предыдущие сутки более 120 тысяч человек пересекли западную границу Украины
Ранее Россия согласовала гуманитарные коридоры на ряде направлений. Они будут открытыми 9 марта от 9 до 21 часа.
Так, "зеленый коридор" пройдет на таких направлениях:
- Энергодар – Запорожье;
- Сумы – Полтава;
- Мариуполь – Запорожье;
- Волноваха – Покровск;
- Изюм – Лозовая;
- из Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля – в Киев. Маршрут пройдет через Стоянку и Белгородку.
Обратите внимание! Карту маршрутов, по которым будут эвакуировать людей в Киевской области, – смотрите здесь.
Колонна для эвакуации из Киевской области уже выехала: смотрите видео
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