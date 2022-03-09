В Государственной пограничной службе констатировали, что таким образом пассажиропоток уменьшился примерно на 10% чем было за день до этого.
Важно Россия согласовала гуманитарные коридоры из ряда городов: перечень на 9 марта
Большинство из уехавших – более 75 тысяч человек – пересекли границу на украинско-польском участке. Как следствие – на этом направлении все еще сохраняются накопления людей и автомобилей.
Украинские мужчины возвращаются на родину
Также, за минувшие сутки в Украину прибыли 14,5 тысячи человек. Почти 12 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины, планирующие присоединиться к силам обороны.
Гордимся земляками, которые едут защищать свою родину,
– подчеркнули в ГПСУ.
Пограничники напомнили, что для пересечения границы в ЕС лучше выбрать пункты пропуска на границах с:
- Венгрией,
- Словакией,
- Румынией,
- Молдовой.
Сейчас пункты пропуска с данными странами почти пустые или загружены минимально.
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