В настоящее время вводят режим прекращения огня. Россия взяла на себя публичные обязательства. Об этом сообщила вице-премьер и в то же время глава МинВОТ Ирина Верещук, передает 24 канал.

Внимание В Сумах 9 марта также будет действовать режим гуманитарного коридора

Так, "зеленый коридор" пройдет на таких направлениях:

Энергодар – Запорожье;

Сумы – Полтава;

Мариуполь – Запорожье;

Волноваха – Покровск;

Изюм – Лозовая;

Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев.

Утренний брифинг Ирины Верещук за 9 марта: видео

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