На цей час вводять режим припинення вогню. Росія взала на себе публічні зобов'язання. Про це повідомила віцепрем'єрка та водночас очільниця МінТОТ Ірина Верещук, передає 24 канал.

Увага У Сумах 9 березня також діятиме режим гуманітарного коридору

Так, "зелений коридор" пройде на таких напрямках:

Енергодар – Запоріжжя;

Суми – Полтава;

Маріуполь – Запоріжжя;

Волноваха – Покровськ;

Ізюм – Лозова;

з Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля – в Київ. Маршрут пройде через Стоянку та Білгородку.

Ранковий брифінг Ірини Верещук за 9 березня: відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!