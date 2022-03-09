На цей час вводять режим припинення вогню. Росія взала на себе публічні зобов'язання. Про це повідомила віцепрем'єрка та водночас очільниця МінТОТ Ірина Верещук, передає 24 канал.
Увага У Сумах 9 березня також діятиме режим гуманітарного коридору
Так, "зелений коридор" пройде на таких напрямках:
- Енергодар – Запоріжжя;
- Суми – Полтава;
- Маріуполь – Запоріжжя;
- Волноваха – Покровськ;
- Ізюм – Лозова;
- з Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля – в Київ. Маршрут пройде через Стоянку та Білгородку.
Ранковий брифінг Ірини Верещук за 9 березня: відео
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