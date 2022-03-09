На цей час вводять режим припинення вогню. Росія взала на себе публічні зобов'язання. Про це повідомила віцепрем'єрка та водночас очільниця МінТОТ Ірина Верещук, передає 24 канал.

Увага У Сумах 9 березня також діятиме режим гуманітарного коридору

Так, "зелений коридор" пройде на таких напрямках:

  • Енергодар – Запоріжжя;
  • Суми – Полтава;
  • Маріуполь – Запоріжжя;
  • Волноваха – Покровськ;
  • Ізюм – Лозова;
  • з Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля – в Київ. Маршрут пройде через Стоянку та Білгородку.

Ранковий брифінг Ірини Верещук за 9 березня: відео

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